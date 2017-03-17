Долидзе: Депортированные граждане Грузии будут пользоваться безвизовым режимом лишь в некоторых случаях

17.03.2017 17:04 Депортированные граждане Грузии будут пользоваться безвизовым режимом в некоторых случаях, - об этом сообщил госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе на заседании соответствующего парламентского комитета.



Долидзе ответил на вопрос депутата большинства Арчила Талаквадзе, который поинтересовался, будут ли пользоваться безвизовым режимом граждане Грузии, в отношении которых была применена реадмиссия или депортация.



«Смотря за что они были депортированы. Если статья касалась очень тяжелых преступлений, у них больше не будет возможности пользоваться безвизовым режимом. Но если человек превысил срок пребывания в той или иной стране 10-15 лет назад и его депортировали, он, возможно, будет пользоваться. Это не догма. У всего есть срок давности», - заявил Виктор Долидзе.















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