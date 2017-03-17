Новая Зеландия выразила желание сыграть против сборной Грузии в Тбилиси

17.03.2017 17:17 Сборная Новой Зеландии по регби, возможно, будет чаще играть с Грузией, и командами ее уровня. Новый календарь регби предусматривает основополагающие изменения после Чемпионата мира 2019 года. На осенних тестах 2020 года сборные первого уровня готовы играть со сборными второго уровня за вход, в том числе и сборные Шести наций.



Согласно новому календарю, пройдет больше соревнований между сборными по регби первого и второго уровня. Они будут проведены в июле и ноябре.



Страны SANZAAR (Новая Зеландия, Австралия, Аргентина, Южная Африка) согласны принять в гостях игру против сборных второго уровня в июле.



По заявлению руководителя регби Новой Зеландии Стива Тева, есть вероятность, что будет допущена возможность игры сборной Новой Зеландии, например, в Тбилиси.



В отношении сборных первого уровня уже давно существует недовольство за то, что они не играют со сборными второго уровня. Между тем, учитывая результаты последнего времени, например, победу Германии над Румынией, а также присутствие 52 000 зрителей на грузино-российском матче, это, вероятно, дало главам регби повод для серьезных раздумий, что необходимо, чтобы сборные первого уровня уступили больше времени сборным второго уровня.



Напомним, что сборная Грузии по регби занимает двенадцатое место в мировом рейтинге, и на три ступени опережает Италию, которая играет в Шести нациях.















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