Президент Грузии выступит с ежегодным докладом в парламенте 7 апреля

17.03.2017 17:47 Ежегодное выступление президента Грузии Георгия Маргвелашвили с докладом в парламенте состоится 7 апреля.



По информации администрации президента, президент и его советники уже начали подготовку к парламентскому докладу.



«На данный момент ведутся консультации с парламентом в связи с форматом ежегодного выступления. В своем парламентском выступлении президент коснется всех животрепещущих для населения Грузии тем, в том числе, экономического развития и социальных вопросов, безопасности и международных отношений, а также тем медиа и суда», - сообщили в администрации президента.















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