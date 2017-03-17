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Президент Грузии выступит с ежегодным докладом в парламенте 7 апреля
17.03.2017 17:47
Ежегодное выступление президента Грузии Георгия Маргвелашвили с докладом в парламенте состоится 7 апреля.
По информации администрации президента, президент и его советники уже начали подготовку к парламентскому докладу.
«На данный момент ведутся консультации с парламентом в связи с форматом ежегодного выступления. В своем парламентском выступлении президент коснется всех животрепещущих для населения Грузии тем, в том числе, экономического развития и социальных вопросов, безопасности и международных отношений, а также тем медиа и суда», - сообщили в администрации президента.
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