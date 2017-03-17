«Мы поддерживаем Женевские переговоры, поддерживаем сохранение в Грузии миссии Евросоюза» - Петер Сийярто

17.03.2017 17:53 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Тбилиси с официальным визитом, прокомментировал события в оккупированных Россией регионах Грузии.



Правительство России несколько дней назад одобрило так называемое соглашение о вхождении в состав Вооруженных сил России военных подразделений оккупированной «т.н. Южной Осетии». Обеспокоенность в Тбилиси вызывает и информация о размещении в Абхазии зенитно-ракетных комплексов С-300.



Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Россия и все страны обязаны соблюдать принципы международного права, что сделает мир гораздо лучше.



Венгерский дипломат еще раз отметил важное значение включенности Евросоюза в процесс мирного урегулирования конфликта в Грузии и роли Женевских переговоров.



«Мы поддерживаем Женевские переговоры, поддерживаем сохранение в Грузии миссии Евросоюза», — сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе.















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