Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Мы поддерживаем Женевские переговоры, поддерживаем сохранение в Грузии миссии Евросоюза» - Петер Сийярто


17.03.2017   17:53
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Тбилиси с официальным визитом, прокомментировал события в оккупированных Россией регионах Грузии.

Правительство России несколько дней назад одобрило так называемое соглашение о вхождении в состав Вооруженных сил России военных подразделений оккупированной «т.н. Южной Осетии». Обеспокоенность в Тбилиси вызывает и информация о размещении в Абхазии зенитно-ракетных комплексов С-300.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Россия и все страны обязаны соблюдать принципы международного права, что сделает мир гораздо лучше.

Венгерский дипломат еще раз отметил важное значение включенности Евросоюза в процесс мирного урегулирования конфликта в Грузии и роли Женевских переговоров.

«Мы поддерживаем Женевские переговоры, поддерживаем сохранение в Грузии миссии Евросоюза», — сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Тбилисский международный аэропорт попал в число лучших в Восточной Европе
Более 60 млн долларов переведены в лари в рамках программы ларизации
Контрольный пакет компании «Кастел – Грузия» меняет владельца
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тбилиси обеспокоен размещением России в Абхазии новых комплексов С-300
Грузия ориентирована на мирное урегулирование конфликта - МИД
МИД Румынии осуждает проведение «выборов» в оккупированном регионе Грузии
Польша не признает выборы на оккупированных территориях Грузии
Первые жертвы упразднения переходов на Ингури
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Батуми начал разбирательства по факту ночных беспорядков в городе, семерых фигурантов арестовал
В ближайшие годы премьер-министр ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов
Грузинские регбисты одержали победу над сборной России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна