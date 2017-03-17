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Батумский инцидент был беспрецедентным в опыте полиции Грузии - замглавы МВД
17.03.2017 17:58
По заявлению заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцишвили, случай Батуми был беспрецедентным в опыте полиции Грузии, поскольку события развивались стихийно, и организаторы не были заранее известны.
По его словам, до того полиция не была готова к таким событиям, в отличие от других акций, когда предварительно принимает меры безопасности.
По мнению Хуцишвили, в этих условиях полиция смогла очень организованно управлять ситуацией, и своевременно мобилизовать силы.
"Это не сожжение всего Батуми, как идут разговоры. Это были события, развитые конкретно на одной улице, на ее одном конкретном отрезке, которые были направлены непосредственно против полиции, и не касались других граждан. Мы осуществляли контроль в городе, полиция незаметно осуществляла патрулирование, и мы полностью контролировали обстановку, мы были готовы к любому развитию событий, если бы эти люди рассредоточились, и начали переходить на другие улицы.
Третий факт, о котором идет разговор, почему акцию разогнали в конце и т.п. В данном случае приоритетом было здоровье человека. Когда мы начали очистку этих улиц, агрессивно настроенные группы по-прежнему продолжали делать свое дело, никто по своей воле не расходился, и этому придают такой вид, как будто полиция пришла, когда все разошлись. Полиция сработала организованно с учетом того, что не было лица, который бы взял ответственность, и с которым могли состояться переговоры. Во всех остальных случаях обычно есть организаторы, с которыми мы ведем переговоры, и так управляем процессами. Это был первый такой вызов, и мы ответили на этот вызов"- заявил Шалва Хуцишвили.
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