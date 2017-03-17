Канделаки: Усупашвили сам является одним из творцов неформального управления

17.03.2017 18:34 Усупашвили сам является одним из творцов неформального управления, и он тоже в ответе за то, что страну довели до тяжелого положения - считает член "Европейской Грузии" Георгий Канделаки в связи с заявлением бывшего председателя парламента, где тот говорит о неформальном правлении.



По словам Канделаки, премьер-министр не может независимо принять даже рутинное решение.



"Давид Усупашвили сам является одним из творцов этого неформального управления, и он тоже несет ответственность за то, что довели страну до такого тяжелого положения. Да, в стране неформальное управление, и Бидзина Иванишвили решает все. Иностранные партнеры в разных сферах встревожены тем, что формально процесс принятия решения в правительстве Грузии не существует, поскольку премьер не может принять пусть даже рутинное решение. Именно в результате этого сегодня нуждаются больше людей, чем нуждались в прошлом году, или четыре года назад"- заявил Георгий Канделаки.



К информации, вчера в беседе с "Рустави 2" бывший председатель парламента Давид Усупашвили заявил, что Иванишвили всегда участвовал в неформальном управлении страны.



По его же мнению, в стране царит хаос, ответственным за который является бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.



"Вы спрашиваете меня, участвовал ли Иванишвили в неформальном управлении? Да! Допускал ошибки? Да! По состоянию на 2016 год, обусловил ли он своими видениями ход страны по неправильному пути? Я говорю, да! Иванишвили, его система создали хаос. Вы спрашиваете меня, кто в ответе за сложившееся в стране положение? Говорю, Иванишвили!"- заявил Давид Усупашвили.

















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