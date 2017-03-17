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Состоялось заседание государственных комиссий координации интеграции в НАТО и ЕС


17.03.2017   20:12
На совместном заседании государственных комиссий Грузии интеграции в Евросоюзе и НАТО рассмотрели достижения, существующие в рамках процесса интеграции в Евросоюзе и НАТО, вызовы, и планы на будущее.

Заседание под руководством премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялось сегодня в администрации правительства.

Комиссия утвердила годичную национальную программу Грузии 2017 года, разработанную в результате тесного сотрудничества государственных ведомств, и с учетом рекомендаций экспертов НАТО и стран-членов альянса.

На заседании также утвердили "Правительственную стратегию коммуникации вступления Грузии в Евросоюз и НАТО 2017-2020 годов".

Сегодня же комиссия заслушала информацию о выполнении договора Ассоциации между Грузией и ЕС, и выполнении повестки дня национального плана действия 2016 года.

На заседании отметили, что европейская сторона положительно оценила реформы, проведенные правительством Грузии с точки зрения осуществления договора Ассоциации, как на прошлогоднем заседании Совета Ассоциации Грузии и Евросоюза, так и в отчете еврокомиссии.

По мнению комиссии, успешно был осуществлен также план действия стратегии 2016 года о коммуникации и информации вопросов евроинтеграции.

Государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры на сегодняшнем заседании комиссии также представил информацию о текущих и запланированных активностях в рамках кампании, связанной с режимом либерализации виз с Евросоюзом.







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