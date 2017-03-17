Патрульный инспектор задержан за незаконную покупку-хранение наркотического средства

17.03.2017 20:48 Генеральная инспекция задержала патрульного инспектора патрульной полиции Главного управления Самегрело и Земо-Сванети, и одного гражданина по факту незаконной покупки-хранения наркотического средства.



Следственное управление Генеральной инспекции Министерства внутренних дел ведет уголовное дело в отношении патрульного инспектора первого отдела линейно-патрульного управления Главного управления Самегрело и Земо Сванети департамента патрульной полиции МВД, И.Ч. 1986 года рождения, и связанных с ним граждан, В.С. 1985 года рождения, и В.Ш. 1984 года рождения, по факту незаконной покупки-хранения наркотического средства, по части первой статьи 260 УК Грузии, что подразумевает пресечение свободы сроком до 11 лет.



По информации МВД, 16 марта текущего года данные лица передвигались в городе Зугдиди, по улице Левана II Дадиани на автомашине, находящейся под управлением В.Ш., во время чего сотрудники генеральной инспекции МВД остановили их, и провели следственные действия, личный досмотр и обыск автомашины. В результате проведенных следственных действий в кармане у сотрудника полиции И.Ч. была обнаружена одна штука таблетки белого цвета (предположительно наркотическое средство). В ходе обыска автомашины в помещении передней правой двери был также обнаружен и изъят готовый для инъекции т.н. "шприц" с жидким содержимым.



Кроме того, в ходе обыска жилого дома гражданина В.Ш. были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, обойма металлической конструкции, граната, и 86 патронов.



Генеральная инспекция МВД задержала патрульного инспектора первого отдела линейно-патрульного управления Главного управления Самегрело и Земо Сванети департамента патрульной полиции И.Ч., и владельца автомашины гражданина В.Ш.



По сообщению ведомства, в результате наркологической проверки был подтвержден факт потребления гражданином В.Ш. наркотического средства Бупренорфин и наркотика группы опиумных, а И.Ч. факт потребления наркотического средства Бупренорфин, и В.С. факт потребления наркотического средства Бупренорфин и Метадон. Ведутся следственные действия по делу.

















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