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Джанелидзе: Выделяемая Грузии Евросоюзом техническая и финансовая помощь растет


17.03.2017   20:59
Выделяемая Грузии Евросоюзом техническая и финансовая помощь растет, - об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил журналистам после объединенного заседания государственных комиссий по интеграции с Европой и интеграции в евроатлантические структуры.

Как отметил Джанелидзе, разговор на заседании, которым руководил премьер-министр, коснулся и этих вопросов.

По информации министра, на заседании обсуждался ежегодный план действий, речь также шла о проектах помощи Евросоюза, информационной кампании визовой либерализации и в этом плане коммуникации с обществом. Члены комиссий также рассмотрели вопросы имплементации соглашения об ассоциации.
«2017 год является беспрецедентно активным с точки зрения нашего сотрудничества с НАТО. Мы ожидаем проведения в Грузии Парламентской ассамблеи НАТО, это мероприятие, имеющее позитивное значение. Мы также продолжаем практическое сотрудничество и обсудили те мероприятия, которые осуществляются в Грузии с этой точки зрения», - сообщил Михаил Джанелидзе.

По словам министра, речь также шла о том успехе, который имеется у Грузии с точки зрения евроинтеграции.
«...Мы также говорили о технической помощи, и я хочу подчеркнуть, что техническая и финансовая помощь Евросоюза растет. Принято новое решение о выделении 50 миллионов в качестве финансовой помощи, которая будет ориентирована на развитие новых предприятий, усиление экспортного потенциала, это будет дополнительным дешевым ресурсом для наших компаний и предпринимателей», - сообщил глава МИД Грузии.






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