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Россия обязана соблюдать принципы международного права - Сийярто
17.03.2017 23:34
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Тбилиси, прокомментировал последние события в оккупированных регионах Грузии.
Правительство России на днях одобрило так называемое соглашение о вхождении в состав российских Вооруженных сил подразделений т.н. Южной Осетии. Не меньшую обеспокоенность в Тбилиси вызывает информация о ввозе на абхазскую военную базу в Гудаута дополнительных зенитных ракетных комплексов С-300.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия и все страны обязаны соблюдать принципы международного права, что сделает мир гораздо лучше.
Он еще раз подчеркнул важность включенности Евросоюза в процесс мирного урегулирования конфликта в Грузии и роли Женевских переговоров.
«Мы поддерживаем Женевские переговоры, поддерживаем сохранения в Грузии миссии Евросоюза», — сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.
Миссии по наблюдению ЕС (МНЕС) является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Европейского Союза. Миссия была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано шестипунктное соглашение о прекращении огня и невозобновлении боевых действий на территории Грузии. В МНЕС в Грузии служат 14 граждан Венгрии.
Петер Сийярто, который прибыл в Тбилиси сегодня, уже встретился с премьер-министром Георгием Квирикашвили, также запланированы переговоры с председателем парламента Ираклием Кобахидзе и президентом Георгием Маргвелашвили.
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