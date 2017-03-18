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Каладзе не исключает возможность баллотироваться в мэры Тбилиси


18.03.2017   11:40
По заявлению вице-премьера Грузии Кахи Каладзе, обсуждение по поводу кандидата на пост мэра столицы в «Грузинской мечте» пока не проводилось и, соответственно, решение не принято. Об этом вице-премьер заявил в эфире программы «Реакция» на «Пирвели ТВ».

Отвечая на вопрос, решено ли в команде, что кандидатом в мэры будет назван он, Каладзе отметил, что когда в «Грузинской мечте» будет принято решение касательно кандидата, он первый это озвучит.

«До местных выборов еще довольно много времени. В команде пока не проводилось обсуждение в связи с кандидатом в мэры. Сегодня у меня довольно ответственная должность. Я вице-премьер страны, министр энергетики, я также являюсь генеральным секретарем «Грузинской мечты». В отрасли, которой я руковожу, мы осуществляем очень интересные и важные проекты. Что будет в будущем, кто будет представлен кандидатом, это станет известно обществу после того, как в команде состоится обсуждение. Что касается лично меня, я готов действовать, исходя из решений команды. Для меня должность никогда не была главным и важным», - заявил Каха Каладзе.






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