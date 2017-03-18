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Венгрия ежегодно выделит до пятидесяти стипендий для грузинских студентов
18.03.2017 12:39
Венгрия уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией в сфере образования, в рамках которого выделяет для грузинских студентов до пятидесяти стипендий в год для получения в Венгрии высшего образования. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Как отмечается в информации, распространенной ведомством, заявление по поводу стипендий глава МИД Венгрии сделал на встрече с грузинским коллегой.
«Надеемся, грузинская молодежь воспользуется этим, и в будущем будет содействовать популяризации дружеских отношений между странами», - заявил Петер Сийярто.
Михаил Джанелидзе поблагодарил венгерского коллегу за помощь в сфере образования. Он отметил, что контакты в сфере образования параллельно с политическими и экономическими отношениями между Грузией и Венгрией еще более сближают страны и грузинской молодежи предлагается уникальная возможность получить образование в ведущих университетах Европы.
По информации Министерства иностранных дел, с 2014 года венгерская сторона предлагает 50 грузинским студентам в год финансирование учебы в ведущих университетах Венгрии. За последнее время оформлен ряд соглашений между различными учебными заведениями двух стран.
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