Президент Грузии встретился с министром иностранных дел Венгрии

18.03.2017 15:16 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 17 марта принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, который находится в Тбилиси с официальным визитом.



По информации пресс-службы президента Грузии, особое внимание на встрече было уделено действиям России, которые она осуществляет на «оккупированных территориях». Стороны осудили заключение Россией соглашения о поставках Абхазии дополнительного вооружения и соглашение об объединении отдельных подразделений Вооруженных Сил т.н. Южной Осетии с российскими.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Венгрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



На встрече также была подчеркнута важность эффективного сотрудничества с международными институтами для пресечения подобных фактов в будущем.



Президент также поблагодарил Петера Сийярто за вклад в успешное решение вопроса визовой либерализации между ЕС и Грузией.



В числе других вопросов были рассмотрены состояние безопасности в Черноморском регионе, двусторонние грузино-венгерские отношения, сотрудничество в сферах экономики, торговли, образования и культуры.















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