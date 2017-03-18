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Президент Грузии встретился с министром иностранных дел Венгрии


18.03.2017   15:16
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 17 марта принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, который находится в Тбилиси с официальным визитом.

По информации пресс-службы президента Грузии, особое внимание на встрече было уделено действиям России, которые она осуществляет на «оккупированных территориях». Стороны осудили заключение Россией соглашения о поставках Абхазии дополнительного вооружения и соглашение об объединении отдельных подразделений Вооруженных Сил т.н. Южной Осетии с российскими.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Венгрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На встрече также была подчеркнута важность эффективного сотрудничества с международными институтами для пресечения подобных фактов в будущем.

Президент также поблагодарил Петера Сийярто за вклад в успешное решение вопроса визовой либерализации между ЕС и Грузией.

В числе других вопросов были рассмотрены состояние безопасности в Черноморском регионе, двусторонние грузино-венгерские отношения, сотрудничество в сферах экономики, торговли, образования и культуры.






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