|
Президент Грузии встретился с министром иностранных дел Венгрии
18.03.2017 15:16
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 17 марта принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, который находится в Тбилиси с официальным визитом.
По информации пресс-службы президента Грузии, особое внимание на встрече было уделено действиям России, которые она осуществляет на «оккупированных территориях». Стороны осудили заключение Россией соглашения о поставках Абхазии дополнительного вооружения и соглашение об объединении отдельных подразделений Вооруженных Сил т.н. Южной Осетии с российскими.
Георгий Маргвелашвили поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Венгрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
На встрече также была подчеркнута важность эффективного сотрудничества с международными институтами для пресечения подобных фактов в будущем.
Президент также поблагодарил Петера Сийярто за вклад в успешное решение вопроса визовой либерализации между ЕС и Грузией.
В числе других вопросов были рассмотрены состояние безопасности в Черноморском регионе, двусторонние грузино-венгерские отношения, сотрудничество в сферах экономики, торговли, образования и культуры.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна