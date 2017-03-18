|
В Тбилиси побывал посол Мальтийского ордена
18.03.2017 18:06
В МИД Грузии вчера состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Грузии Вахтанга Махароблишвили с послом Суверенного Мальтийского ордена в Грузии Марчелло Челестини.
Как сообщает пресс-центр МИД Грузии, встреча носила ознакомительный характер. Посол и представитель МИД Грузии выразили надежду и готовность к более тесному сотрудничеству.
Махароблишвили выразил благодарность послу Мальтийского ордена за медицинскую и гуманитарную помощь, выделенную для населения, пострадавшего от грузино-российской войны 2008 года, а также за помощь, выделяемую орденом в целом для социально незащищенных лиц, беженцев и людей с ограниченными возможностями в Грузии.
На встрече был рассмотрен вопрос подписания соглашения между правительством Грузии и Мальтийским орденом для сотрудничества в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций. Заместитель министра и посол также обговорили возможность осуществления визитов между Грузией и Мальтийским орденом.
Грузия поддерживает дипломатические отношения с Мальтийским орденом с 1998 года.
Мальтийский орден (Суверенный военный орден рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, Суверенный Военный Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) — старейший в мире рыцарский религиозный орден римско-католической церкви. Образован в 1099 году в Иерусалиме, с 1834 году учредил штаб-квартиру в Риме. С 1998 года ордену так же принадлежит форт Сант-Анджело, расположенный на Мальте.
Мальтийский орден является влиятельной структурой и обладает статусом наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Имеет дипломатические отношения со 106 государствами, поддерживаемые при помощи большого количества послов.
По данным Ордена его членами являются 13 500 человек, также в структуре ордена присутствуют 80 тысяч волонтёров и более 20 тысяч медицинских работников.
Дипломатическая деятельность Ордена тесно связана с его гуманитарной миссией: наличие аккредитованных дипломатических миссий более чем в 100 странах мира оказывает поддержку Ордену в его работе. На международной политической арене Мальтийский Орден придерживается принципов нейтралитета, беспристрастности и неполитичности. Благодаря такому подходу Орден может выступать посредником, когда какому-то государству требуется вмешательство третьей стороны для урегулирования споров.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна