В Тбилиси побывал посол Мальтийского ордена

18.03.2017 18:06 В МИД Грузии вчера состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Грузии Вахтанга Махароблишвили с послом Суверенного Мальтийского ордена в Грузии Марчелло Челестини.



Как сообщает пресс-центр МИД Грузии, встреча носила ознакомительный характер. Посол и представитель МИД Грузии выразили надежду и готовность к более тесному сотрудничеству.



Махароблишвили выразил благодарность послу Мальтийского ордена за медицинскую и гуманитарную помощь, выделенную для населения, пострадавшего от грузино-российской войны 2008 года, а также за помощь, выделяемую орденом в целом для социально незащищенных лиц, беженцев и людей с ограниченными возможностями в Грузии.



На встрече был рассмотрен вопрос подписания соглашения между правительством Грузии и Мальтийским орденом для сотрудничества в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций. Заместитель министра и посол также обговорили возможность осуществления визитов между Грузией и Мальтийским орденом.



Грузия поддерживает дипломатические отношения с Мальтийским орденом с 1998 года.



Мальтийский орден (Суверенный военный орден рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, Суверенный Военный Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) — старейший в мире рыцарский религиозный орден римско-католической церкви. Образован в 1099 году в Иерусалиме, с 1834 году учредил штаб-квартиру в Риме. С 1998 года ордену так же принадлежит форт Сант-Анджело, расположенный на Мальте.



Мальтийский орден является влиятельной структурой и обладает статусом наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Имеет дипломатические отношения со 106 государствами, поддерживаемые при помощи большого количества послов.



По данным Ордена его членами являются 13 500 человек, также в структуре ордена присутствуют 80 тысяч волонтёров и более 20 тысяч медицинских работников.



Дипломатическая деятельность Ордена тесно связана с его гуманитарной миссией: наличие аккредитованных дипломатических миссий более чем в 100 странах мира оказывает поддержку Ордену в его работе. На международной политической арене Мальтийский Орден придерживается принципов нейтралитета, беспристрастности и неполитичности. Благодаря такому подходу Орден может выступать посредником, когда какому-то государству требуется вмешательство третьей стороны для урегулирования споров.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

