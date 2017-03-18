У министра юстиции Грузии родилась дочь

18.03.2017 18:26 Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани родила дочку, которую назвали Мариам.



Накануне родов Цулукиани вышла в декретный отпуск на два месяца. Ее обязанности будет выполнять замминистра Георгий Барамидзе.



Министр юстиции Грузии вышла замуж в декабре 2016 года. Избранником Цулукиани стал Нугзар Какулия, в прошлом директор Учебного центра юстиции Грузии.



Тея Цулукиани занимает пост министра юстиции Грузии с октября 2012 года.















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