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У министра юстиции Грузии родилась дочь
18.03.2017 18:26
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани родила дочку, которую назвали Мариам.
Накануне родов Цулукиани вышла в декретный отпуск на два месяца. Ее обязанности будет выполнять замминистра Георгий Барамидзе.
Министр юстиции Грузии вышла замуж в декабре 2016 года. Избранником Цулукиани стал Нугзар Какулия, в прошлом директор Учебного центра юстиции Грузии.
Тея Цулукиани занимает пост министра юстиции Грузии с октября 2012 года.
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