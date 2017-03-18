Премьер-министр Венгрии в апреле посетит Грузию

18.03.2017 18:50 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 17 марта принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, который находится в Тбилиси с официальным визитом. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития, подчеркнуто значение 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается в 2017 году.



На встрече вместе с другими вопросами обсуждался и запланированный на апрель визит в Грузию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в рамках которого пройдет совместный бизнес-форум. Для участия в этом форуме в Тбилиси прибудут представители 50 крупных венгерских компаний.



Георгий Квирикашвили и Петер Сийярто подчеркнули значение дальнейшего упрочения торгово-экономических связей и необходимость полного использования имеющегося в этом направлении большого потенциала. Стороны отметили положительную динамику роста туристов, чему, по их оценке, способствуют дешевые авиарейсы, выполняемые венгерской авиакомпанией «Визз эйр» из Кутаисского аэропорта.



На встрече также были рассмотрены вопросы европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Петер Сийярто поздравил грузинского премьера с успешным завершением процесса визовой либерализации. Стороны обсудили ситуацию в регионе и на «оккупированных территориях». Глава МИД Венгрии подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.















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