Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Румынию

18.03.2017 18:51 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в апреле текущего года совершит официальный визит в Румынию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Грузии.



По ее словам, "вопросы подготовки к предстоящему в апреле визиту премьер-министра Грузии были рассмотрены в ходе прошедшей в Тбилиси встречи Георгия Квирикашвили и посла Румынии в Грузии Ливиу Хорумба".



"Были также обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, привлечения румынских инвестиций в экономику Грузии, процесса интеграции Грузии в ЕС и НАТО", - сообщает пресс-служба.



Румыния одной из первых - в конце 1991 года - признала независимость Грузии.



Дипломатические отношения между странами были установлены в июне 1992 года. С середины 1990-х годов оба государства активно сотрудничают в сфере торговли, экономики, транспорта, культуры, в последние 5-6 лет активизировалось и политическое сотрудничество, высшие должностные лица Румынии несколько раз совершали визиты в Тбилиси.



В соответствии с новой редакцией конституции Грузии, принятой в 2010 году и поэтапно вступившей в силу в 2012-2013 годах, значительно сокращены полномочия президента и увеличены полномочия премьер-министра страны: с начала 2013 года именно премьер-министр является главой исполнительной власти в республике и имеет реальные рычаги управления страной, президент считается главой государства, но с сильно ограниченными полномочиями.















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