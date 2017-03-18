Замглавы Совбеза Грузии продолжит деятельность на посту посла

18.03.2017 21:28 Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Леван Бодзашвили предположительно продолжит деятельность на дипломатической службе.



Агентству «IPN» стало известно, что Леван Бодзашвили займет должность посла в одной из европейских стран. Информацию о том, что кандидатура Левана Бодзашвили рассматривается на дипломатическую позицию, подтверждают в Министерстве иностранных дел, однако на данном этапе в ведомстве не говорят, на какую именно должность он представлен.



«Подтверждаем, что кандидатура Левана Бодзашвили рассматривается на дипломатическую позицию», - сообщили в МИДе.



Как известно, кандидатура Левана Бодзашвили представлена президентом на вакантную должность судьи Верховного суда. Соответственное, можно ожидать, что Бодзашвили откажется от этого предложения, но пока по этому поводу комментариев он не делает.















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