Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Замглавы Совбеза Грузии продолжит деятельность на посту посла


18.03.2017   21:28
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Леван Бодзашвили предположительно продолжит деятельность на дипломатической службе.

Агентству «IPN» стало известно, что Леван Бодзашвили займет должность посла в одной из европейских стран. Информацию о том, что кандидатура Левана Бодзашвили рассматривается на дипломатическую позицию, подтверждают в Министерстве иностранных дел, однако на данном этапе в ведомстве не говорят, на какую именно должность он представлен.

«Подтверждаем, что кандидатура Левана Бодзашвили рассматривается на дипломатическую позицию», - сообщили в МИДе.

Как известно, кандидатура Левана Бодзашвили представлена президентом на вакантную должность судьи Верховного суда. Соответственное, можно ожидать, что Бодзашвили откажется от этого предложения, но пока по этому поводу комментариев он не делает.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Тбилисский международный аэропорт попал в число лучших в Восточной Европе
Более 60 млн долларов переведены в лари в рамках программы ларизации
Контрольный пакет компании «Кастел – Грузия» меняет владельца
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Убийцу Гиги Отхозория объявили в международный розыск
Секретный железнодорожный эшелон в Абхазии
Тбилиси обеспокоен размещением России в Абхазии новых комплексов С-300
Грузия ориентирована на мирное урегулирование конфликта - МИД
МИД Румынии осуждает проведение «выборов» в оккупированном регионе Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров: суд ЕС объявил войну религии, подтвердив право запрета на хиджабы
В Армении проводится шествие в связи с кончиной Артура Саркисяна
Совершено нападение на предвыборный штаб блока «Выход»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна