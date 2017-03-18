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В Эстонию прибыли первые военнослужащие группы быстрого реагирования НАТО


18.03.2017   21:36
В Эстонию прибыло первое подразделение вооруженных сил Великобритании, входящее в состав размещаемого в этой стране международного батальона быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщаетпресс-служба Сил обороны Эстонии.

Самолет с военнослужащими совершил посадку на аэродроме Эмари, где их встретил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. "Участие военнослужащих Великобритании, Франции и Дании в батальоне - четкий знак единства альянса", - заявил министр.

Пока в Эстонию прибыли только 130 солдат и офицеров британского 5-го стрелкового батальона, чтобы создать штаб командования многонациональными силами НАТО в этой стране. Всего в составе боевой батальонной группы будет около 1200 военнослужащих, в том числе 800 из Великобритании и 400 из Франции. Возглавит международный батальон Великобритания.

Министр обороны Британии Майкл Фэллон подчеркнул, что размещение в балтийской стране сил быстрого реагирования НАТО направлено на сдерживание угрозы со стороны России.
В понедельник в Эстонии ожидают 50 военнослужащих из Франции. В апреле прибудет основная часть международного батальона. Личный состав будет перевозиться самолетами через авиабазу Эмари, а техника - по суше или по морю через порт Палдиски. Батальон НАТО будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии и разместится в военном городке в Тапа.

8 июля главы 28 государств на саммите НАТО в Варшаве приняли решение усилить военное присутствие в восточной части альянса В Польше, Эстонии, Латвии и Литве на ротационной основе будут размещены четыре многонациональных батальона.

Лидеры также приняли решение о первоначальной боевой готовности (Initial Operational Capability) системы ЕвроПРО. Кроме того, киберпространство признано новой оперативной областью. Страны НАТО будут уделять больше внимания компьютерной безопасности и защите от кибератак. Участники саммита также подтвердили готовность тратить больше средств на оборону.

Глава альянса Йенс Столтенберг при этом подчеркнул, что "НАТО не представляет никакой угрозы ни для какой страны" и продолжает искать пути конструктивного диалога с Россией.






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