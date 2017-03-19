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Грузию посетят парламентские делегации семи стран


19.03.2017   14:42
20-22 марта Грузию посетят председатели парламентов и вице-спикеры стран-членов Северо-Балтийской восьмерки (Nordic-Baltic Eight, NB8).

По информации пресс-службы парламента Грузии, председатель парламента Ираклий Кобахидзе встретится с председателями парламентов и вице-спикерами стран-членов Северо-Балтийской восьмерки 21 марта. В этот же день Ираклий Кобахидзе и его коллеги сделают совместное заявление для прессы.

В рамках визита запланирована встреча с первым заместителем председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили, с комитетами по внешним отношениям и евроинтеграции и представителями фракций.
Председатели парламентов и вице-спикеры NB8 проведут встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и госминистром Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктором Долидзе.

Запланирована встреча с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Также намечена встреча с представителями неправительственных организаций.

Грузию посетят председателя парламента (Folketinget) Дании Пия Кьерсгор, председатель парламента (Riigikogu) Эстонии Эйки Нестор, председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, председатель парламента (Stortinget) Норвегии Олемик Томмессен, а также заместитель председателя парламента Финляндии Арто Сатонен и первый заместитель председателя парламента Исландии Стейнгримур Сигфуссон. Швецию будет представлять чрезвычайный и полномочный посол этого государства в Грузии Мартина Квик.

«Северо-Балтийская восьмерка (Nordic-Baltic Eight, NB8) – это неформальный формат по региональному сотрудничеству Балтии (Литва, Латвия, Эстония) и нордических стран (Швеция, Финляндия, Исландия, Дания). NB8 представляет собой инструмент политического диалога и практического сотрудничества.
В 2016 году председателем формата NB8 была Латвия. В 2017 году председательства перешло к Норвегии, которая акцентирует внимание на трансатлантических отношениях, будущем Европы, России, темах ООН и терроризме», - отмечается в информации.






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