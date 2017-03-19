Национальное агентство продовольствия предупреждает граждан

19.03.2017 14:44 Национальное агентство продовольствия призывает население воздерживаться от приобретения продуктов питания в таких местах, где должным образом не соблюдены нормы хранения и реализации. Об этом говорится в заявлении Национального агентства продовольствия Грузии.



Как поясняют в агентстве, особенно опасно приобретать в неорганизованных торговых местах сопряженные с высоким риском продукты – мясо и мясопродукты, рыба, молоко и молочная продукция, яйца, быстро портящиеся кондитерские изделия.



«Национальное агентство продовольствия призывает население воздерживаться от приобретения продуктов в таких местах, где не соблюдены соответствующие условия хранения и реализации. Вместе с повышением температуры воздуха увеличивается и риск интоксикации продуктами питания. Особенно опасно приобретать в неорганизованных торговых местах продукты, сопряженные с высоким риском – мясо и мясопродукты, рыба, молоко и молочная продукция, яйца, быстро портящиеся кондитерские изделия.

Национальное агентство продовольствия предупреждает, содержащиеся и хранимые в не соответствующих условиях продукты создают угрозу вашему здоровью!», - говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

