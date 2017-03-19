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Заявление МИД Грузии в связи с трехлетней годовщиной аннексии Россией Крыма


19.03.2017   17:48
Три года назад под давление Вооруженных сил России в Крыму был проведен т.н. референдум, за чем последовала незаконная оккупация и аннексия Автономной республики Крым и города Севастополь со стороны Российской Федерации. Тем самым полностью были проигнорированы законодательство и Конституций Украины так же, как фундаментальные нормы и принципы международного права. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии по поводу трехлетней годовщины аннексии Россией Крым.

Министерство иностранных дел еще раз осуждает осуществленную против Украины агрессию и попытку насильственного изменения границ, что на себе испытала Грузия.

"Эта практика оккупации и аннексии подрывает установленный международный порядок и создает серьезную угрозу международной безопасности и стабильности. Сегодня, как никогда, наиболее важна твердая, консолидированная позиция международного содружества, чтобы воспрепятствовать текущей агрессии против суверенных государств и посредством задействования международных механизмов безопасности обеспечить мир и безопасность на местах.

Министерство иностранных дел по-прежнему подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении МИД Грузии.







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