Иванишвили уничтожил судебный институт в Грузии - Михеил Саакашвили

20.03.2017 11:27 В передаче «P.S.» на канале «Рустави 2» третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал масштабы и значение решения, принятого Страсбургским судом.



Михеил Саакашвили назвал беспрецедентным решение Страсбурга. По его мнению, в Грузии всем ясно, что происходит в стране в политическом аспекте. Он был уверен, что Бидзина Иванишвили осуществит наступление на "Рустави 2".



"Иванишвили уничтожил в Грузии судебный институт, Иванишвили сфальсифицировал выборы, последние выборы в Грузии были сфабрикованы, состоялись в условиях грубых манипуляций и недопустимых методов, и он, фактически, украл конституционное большинство.



Сейчас Иванишвили интенсивно нападает на Церковь Грузии. Нельзя не видеть того, что за всем этим стоит он. Этот человек уничтожает авторитетов, "Рустави 2" был одним из главных среди этих авторитетов"- заявил Михеил Саакашвили.



Он заявил также, что для того, чтобы выиграть дело "Рустави 2" Бидзина Иванишвили осуществил "рейдерскую, разбойную атаку".



"В 90-е годы все свои деньги он добыл таким путем, таким рейдерским захватом чужих бизнесов. Он отжимал у других бизнесы, отнимал их, а здесь у него не получилось. Не получилось, потому, что включилось международное содружество"- заявил Михеил Саакашвили.

















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