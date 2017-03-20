Усупашвили: «Вешать батумские события на «националов» было бы ошибкой»

20.03.2017 11:35 «К сожалению, и четвертая избранная власть независимой Грузии, как и ее предшественники, не может управлять страной при помощи государственных институтов. «Грузинская мечта» была «спасательным кругом» для страны, но постепенно она становится «петлей». Наш «богатый» опыт указывает на то, что двигаться по пройденному пути нельзя - очередная революция заведет нас в очередной тупик», - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Начало эпохи мирового беспорядка положило конец той эпохе, когда страна зависела от течений мировых процессов. Настало время управлять своей страной собственными силами, к чему не готовы ни госинституты, ни политическая система. Наша государственность - во многом условность, которую нужно срочно заполнить содержанием. Необходимо вывести общество из политической апатии и сфокусировать его на национально-государственном возрождении. Лишь после этого будет иметь смысл формирование квалифицированной и способной политической партии, которая после парламентских выборов возглавит коалиционное правительство и положит начало управлению с помощью демократических институтов», - отметил в беседе с корреспондентом издания Давид Усупашвили.



«Именно с таким видением и последовательностью я приступил к процессу, которые не начинается и не сводится к созданию одной политической партии. Хочу прямо сказать, что меня мало заботит удовлетворение любопытства тех людей, которых интересует то, «кто будет со мной и кому мы будем противостоять». Меня интересуют и я считаюсь с вопросами, советами и ожиданиями тех людей, для которых важно то, «для чего» и «как» все это будет делаться», - продолжил респондент и на вопрос - «Что касается других текущих вопросов. На основании каких конкретных фактов вы утверждаете, что батумские беспорядки были организованы разными ветвями власти?» - ответил:



«Я говорил и повторю, что вешать батумские события на «националов» было бы ошибкой. Это не решит тех внутригосударственных системных проблем, которые четко выразились и в этом случае. Представители «Нацдвижения» попытались подлить масла в огонь беспорядков, и это нужно осудить. Но если кто-то из «Мечты» всерьез утверждает, что все звенья цепочки развития этих событий являются делом рук «националов», то этим они всерьез признают, что Аджарией (и не только ей) по-прежнему управляет «Нацдвижение».















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