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Усупашвили считает неправильным диспут об изменении порядка избрания президента до изменения порядка избрания парламента


20.03.2017   11:53
Даже дискутировать об изменении порядка избрания президента неправильно, пока не изменится порядок избрания парламента, - так оценивает бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили инициативу в связи с тем, чтобы президента избирала коллегия из 300 человек.

Как заявил Усупашвили в интервью газете «Квирис палитра» (Палитра недели), вместо однопартийной должна установиться многопартийная политическая система.

«Лично я со времен учебы на юридическом факультете был сторонником непрямых выборов президента именно подобной избирательной коллегией, несмотря на имена и фамилии действующих президентов или желающих им стать. Но я поддерживаю это не изолированно, но как один компонент налаженной системы управления. К примеру, приобретете вы автомобиль с превосходным двигателем и только ручным тормозом? Наверное, нет. Страна с однопартийным конституционным большинством и избранным этим же большинством президентом это автомобиль с мощным двигателем без тормозной системы. На мой взгляд, даже дискутировать изменении порядка избрания президента неправильно, пока не изменится порядок избрания парламента и вместо однопартийной не установится многопартийная политическая система», - заявил Давид Усупашвили.







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