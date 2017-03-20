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В Европарламенте обеспокоены наращиванием влияния России в Сербии
20.03.2017 12:24
Председатель комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер считает, что Россия увеличивает свое влияние на Сербию. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt.
"Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации. Это повод для серьезного беспокойства", – сообщил он.
По словам Макаллистера, Москва оказывает влияние на СМИ, политиков и гражданское общество Сербии.
"Балканы – это регион повышенной взрывоопасности, где в результате безответственных действий в кратчайшие сроки могут вновь оживиться конфликты, которые давно считаются преодоленными", – отметил политик.
По его мнению, несмотря на помощь Евросоюза, сербы воспринимают Россию как своего главного союзника. Поэтому, убежден представитель Европарламента, Брюсселю следует "сделать свою полезную деятельность еще более наглядной".
В 2014 году Белград подписал с Москвой договор о "стратегическом партнерстве", который включает в себя обмен разведывательной информацией и совместные военные учения.
Сербия является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз еще с 2012 года.
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