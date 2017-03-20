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«Рустави 2» раскрыла схему, как правительство инструктирует депутатов по наиболее актуальным темам


20.03.2017   12:32
Заявления правящей команды очень часто похожи друг на друга. Конфиденциальный источник передал передаче «P.S.» телеканала «Рустави 2» несколько файлов тайной переписки власти, из которых виден фильтр этих заявлений. Электронные письма были отправлены депутатам "Грузинской мечты", министрам, и влиятельным приближенным правящей политической элиты.

По словам информатора, в день отправляют несколько таких писем с заранее подготовленным текстом, который должны озвучить перед камерой избранные народом политики.

Один из бывших лидеров "Грузинской мечты" Армаз Ахвледиани подтверждает, что такие инструкции действительно рассылают депутатам, их пишут в администрации правительства Грузии, и члены правящей партии обязаны повторять то, что им поручают.

Из нескольких файлов тайной переписки один касается дела "Рустави 2". В этом сообщении есть инструкция из трех пунктов, как члены парламента должны оправдать штурм независимого телевидения со стороны власти, и защищать интересы Кибара Халваши. Письмо датировано 6 ноября 2015 года, задание следующее: парламентская команда "мечты" должна защищать решение судьи Тамаза Уртмелидзе.

Самая интересная часть инструкции касается Кибара Халваши. Депутатам поручают защищать Кибара Халваши, сказать, что он приходит в "Рустави 2", чтобы спасти телевидение, им движут гуманные цели, и он настроен конструктивно.

По словам Армаза Ахвледиани, членов "Грузинской мечты", которые не повторят тексты, написанные в администрации правительства, и отойдут от мессиджа, наказывают. Такой карательной мерой является блокирование эфира депутату.

По утверждению Армаза Ахвледиани, с 2012 года, пока власть привела бы в действие план захвата "Рустави 2" руками Кибара Халваши, в правящей команде работал режим бойкота "Рустави 2".

Наличие таких инструкции подтвердили и лидеры других партий, входивших в коалицию "Грузинская мечта". Одна из лидеров "Национального фронта" Ани Миротадзе заявила, что подобные инструкции были, но ее партия никогда их не придерживалась, считая их оскорбительными. Представитель "Республиканской партии" Тамар Кордзая заявила, что члены их партии всегда делают заявления на основании внутрипартийного согласования, и что подобные инструкции правительства, которые написаны неизвестно кем, противоречат их политическим ценностям.

По данному вопросу журналист телекомпании "Рустави 2" обратился к одному из лидеров парламентского большинства Гие Вольскому, который тоже подтвердил такие инструкции, но не нашел в этом ничего странного. Позже парламентская съемочная группа телеканала смогла заснять ноутбук Вольского, на котором тот набирал письмо с предупреждением другим о том, что "Рустави 2" расследует данные инструкции.






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