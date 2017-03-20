Грузия соболезнует Перу в связи с гибелью людей из-за наводнения

20.03.2017 13:22 Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокое сожаление в связи с разрушительным наводнением в Перу, которое унесло жизни десятков людей.



Наводнение, вызванное сильными дождями, 18 марта разрушило 12 тысяч жилых домов, 25 школ и восемь объектов здравоохранения, а также 2000 километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По последним данным, трагедия унесла жизни 75 человек, сотни человек пострадали, еще 20 пропали без вести.



"Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокое сожаление в связи с произошедшим и выражает поддержку правительству Перу и семьям погибших", — говорится в заявлении ведомства.



Власти Перу называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.



Президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.















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