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В Грузию приехали парламентские делегации Северо-Балтийской восьмерки
20.03.2017 13:26
Председатели и вице-спикеры Северо-Балтийской восьмерки (NB8) прибыли в Грузию с официальным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Они проведут встречу председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, затем спикер и его коллеги выступят на совместной пресс-конференции.
Кроме того, запланированы встречи представителей NB8 с парламентскими фракциями и в комитетах по внешним связям и интеграции с Европой. Также спикеры и вице-спикеры Северо-Балтийской восьмерки встретятся с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и с госминистром по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктором Долидзе. Ожидается встреча и с католикосом-патриархом Грузии Илией II, а также с представителями неправительственных организаций.
В Грузию прибыли председатель парламента Дании Пия Кьерсгор, председатель парламента Эстонии Эйки Нестор, председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и председатель парламента Норвегии Олемик Томмессен, а также заместитель председателя парламента Финляндии Арто Сатонен и первый заместитель председателя парламента Исландии Стейнгримур Сигфуссон. Швецию будет представлять чрезвычайный и полномочный посол королевства в Грузии Мартина Квик.
Северо-Балтийская восьмерка - неформальный формат регионального сотрудничества Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.
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