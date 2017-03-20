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Первым безвизовым рейсом Квирикашвили посетит Грецию и Бельгию


20.03.2017   13:31
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправится в Европу вместе с молодежью сразу после задействования безвизового режима.

С 28 марта граждане Грузии смогут без виз совершать краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны с целью туризма, бизнеса и посещения родственников.

Госминистр по вопросам европейской и евроатлантичской интеграции Виктор Долидзе в эфире программы «Имедис дро» сообщил, что первой страной, куда направиться Квирикашвили и группа молодежи, будет Греция.

«Многопартийная, парламентская, государство, которое является основоположником демократии, страна, которая зовется Грецией, и, конечно же Брюссель, который также является колыбелью демократии. Естественно, это будет сделано без задействования дипломатических паспортов, а с помощью биометрического, красного, обычного паспорта», — сказал Долидзе.

Премьер Грузии рассказал о намерении отправится в Европу вместе с молодежью сразу после того, как Европарламент 2 февраля одобрил предоставление безвизового режима Грузии. В европейскую страну Квирикашвили планирует лететь из Кутаисского аэропорта.






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