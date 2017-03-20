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Парламентский секретарь президента указывает на недоработки в законе о прослушиваниях
20.03.2017 14:12
Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе еще раз обратила внимание общественности на недоработки закона, касающегося возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.
Согласно документу, в спецслужбах создается оперативно-техническое агентство, которое на основании оперативной информации об угрозе безопасности государству будет тайно прослушивать и записывать телефонные разговоры, а также контролировать социальные сети, осуществлять скрытые видеосъемки, проверять почтовые посылки.
«В законе несколько недоработок, но мы намерены обратить внимание лишь на две темы. Первое-это независимость агентства, насколько оно будет независимо от Службы госбезопасности, второе – насколько оправдан тот груз, который накладывается законом на частный бизнес и компании…», -сказала Анна Долидзе журналистам.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пока не решил, применит ли он право вето к утвержденному 1 марта парламентом в третьем чтении пакету законопроектов о тайных следственных действиях. Установленный Конституцией 10-дневный срок, чтобы подписать законопроект или вернуть его законодателям вместе с мотивированными замечаниями, истекает завтра.
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