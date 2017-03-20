ЕНД призывает общество и оппозицию, разработать совместный документ против России

20.03.2017 15:00 "Единое национальное движение" призывает парламентскую и непарламентскую оппозицию, правительственные организации, и общество, разработать совместный документ, который поставит международное содружество в курс дела об аннексии, осуществленной со стороны России в Грузии.



Об этом на сегодняшнем брифинге говорила депутат Саломэ Самадашвили.



"Единое национальное движение" выступает с инициативой, являющейся ответом на громадный вызов, стоящий перед нашей страной и всем регионом, и касающейся текущей в стране, и откровенно выраженной аннексии.



Мы видим, что Россия готовит полную военную мобилизацию для усиления наступательных средств против Грузии и Украины, чем создает угрозу безопасности в акватории Черного моря, и в это время у власти нет действенного ответа. Она ограничивается только тем, что обращается к международным организациям, чтобы они дали оценку действиям России.



Думаю, настало время, чтобы российской агрессии противостояло грузинское общество, весь оппозиционный политический спектр.



Именно поэтому "Единое национальное движение" обращается к парламентской и непарламентской оппозиции, обществу, неправительственным организациям, чтобы совместно разработать позицию, и обращение к международному содружеству.



Это особо важно, поскольку видим, что на международной арене процесс оккупации, откровенной и открытой аннексии Грузии придается забвению.



ЕНД выражает надежду, что все оппозиционные партии и неправительственные организации вместе с нами призовут международное содружество к задействованию экономических и политических рычагов против России"- отметила Саломэ Самадашвили.

















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