Кумсишвили: Грузия седьма по рейтингу начала бизнеса и третья по выдаче разрешений на строительство

20.03.2017 15:49 Мы 7-е по рейтингу начала бизнеса и 3-и по выдаче разрешений на строительство, - об этом первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил в ходе выступления на бизнес-форуме «Экономика Грузии: перспективы и вызовы».



По информации министерства финансов, Дмитрий Кумсишвили заострил особое внимание на положительной оценке последнего времени успехов Грузии в авторитетных международных рейтингах.



По заявлению первого вице-премьера, Грузия в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2017 - 16-я среди 198 стран мира.



По его словам, это означает, что в Грузии бизнес тратит очень мало средств и времени, когда дело касается бюрократии.



«Мы 7-е по рейтингу начала бизнеса и 3-и по выдаче разрешений на строительство», - заявил Кумсишвили.

Первый вице-премьер заострил внимание на «Рейтинге экономической свободы» «Фонда Херитидж». Согласно ему, Грузия на 13-м месте.



«Не могу не коснуться Индекса коррупции, согласно которому, по данным, опубликованным «Трейс матрикс», мы были на 11 месте в мире и я уверен, что в будущем наши результаты будут лучше», - заявил Дмитрий Кумсишвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

