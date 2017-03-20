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Кумсишвили: Грузия седьма по рейтингу начала бизнеса и третья по выдаче разрешений на строительство


20.03.2017   15:49
Мы 7-е по рейтингу начала бизнеса и 3-и по выдаче разрешений на строительство, - об этом первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил в ходе выступления на бизнес-форуме «Экономика Грузии: перспективы и вызовы».

По информации министерства финансов, Дмитрий Кумсишвили заострил особое внимание на положительной оценке последнего времени успехов Грузии в авторитетных международных рейтингах.

По заявлению первого вице-премьера, Грузия в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2017 - 16-я среди 198 стран мира.

По его словам, это означает, что в Грузии бизнес тратит очень мало средств и времени, когда дело касается бюрократии.

«Мы 7-е по рейтингу начала бизнеса и 3-и по выдаче разрешений на строительство», - заявил Кумсишвили.
Первый вице-премьер заострил внимание на «Рейтинге экономической свободы» «Фонда Херитидж». Согласно ему, Грузия на 13-м месте.

«Не могу не коснуться Индекса коррупции, согласно которому, по данным, опубликованным «Трейс матрикс», мы были на 11 месте в мире и я уверен, что в будущем наши результаты будут лучше», - заявил Дмитрий Кумсишвили.






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