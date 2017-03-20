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Глава правительства Грузии побывал на грузино-российской границе
20.03.2017 15:52
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили побывал на грузино-российской границе в районе Омало, в секторе "Лагодехи" пятого управления пограничной полиции.
В частности, глава правительства ознакомился со службой и условиями жизни пограничников. Кроме этого, Георгий Квирикашвили поздравил пограничников с профессиональным праздником, который в Грузии отмечается завтра, 21 марта и поблагодарил их за надежность, верность долгу и нерушимость традиций.
«Вы стоите на страже рубежей нашей Родины и защищаете свою землю. Не существует более почетной миссии, чем служба Ролине. От имени всей Грузии хочу поблагодарить вас за службу Родине и за то, что вы надежно охраняете наш покой. Желаю вам долголетия и благополучия вашим семьям», -сказал Георгий Квирикашвили, обращаясь к пограничникам.
Признательность и благодарность за верную службу Отечеству премьер Грузии выразил и пограничникам, которые несут службу на временном пограничном пункте пограничного сектора №7 в Дикло.
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