Глава МВД Грузии отправился в Брюссель

20.03.2017 16:12 Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили отправился с трехдневным рабочим визитом в Брюссель.



Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, это первый визит Мгебришвили в Бельгию на посту главы МВД.



В Брюсселе Георгий Мгебришвили встретится с вице-премьером, министром внутренних дел и безопасности Жаном Жамбоном, заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер и еврокомиссаром по вопросам миграции и гражданства Димитрисом Авпамопулосом.



Министр внутренних дел Грузии также проведет встречи с комиссаром по соседской политике и расширению ЕС Йоханессом Ханном и другими официальными лицами.



Кроме этого, Георгий Мгебришвили выступит в Центре европейской политики, где будут присутствовать представители Еврокомиссии, посольств, международных и неправительственных организаций.















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