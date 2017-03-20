|
Глава МВД Грузии отправился в Брюссель
20.03.2017 16:12
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили отправился с трехдневным рабочим визитом в Брюссель.
Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, это первый визит Мгебришвили в Бельгию на посту главы МВД.
В Брюсселе Георгий Мгебришвили встретится с вице-премьером, министром внутренних дел и безопасности Жаном Жамбоном, заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер и еврокомиссаром по вопросам миграции и гражданства Димитрисом Авпамопулосом.
Министр внутренних дел Грузии также проведет встречи с комиссаром по соседской политике и расширению ЕС Йоханессом Ханном и другими официальными лицами.
Кроме этого, Георгий Мгебришвили выступит в Центре европейской политики, где будут присутствовать представители Еврокомиссии, посольств, международных и неправительственных организаций.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна