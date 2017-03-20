Президент Грузии наложил вето на закон «О прослушках»

20.03.2017 16:13 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на пакет законопроектов "О прослушках", предполагающие создание Оперативно-технического агентства, которое должно вести тайную слежку.



Пакет законопроектов был утвержден парламентом Грузии 1 марта, несмотря на протест оппозиции и некоторых неправительственных организаций. В компетенцию Оперативно-технического агентства войдет прослушивание телефонных разговоров и слежка за интернет-коммуникацией, а также связью через почту и телеграф.



"Я возвращаю с мотивированными замечаниями в парламент пакет законопроектов о прослушках", — заявил Маргвелашвили на брифинге.



По его словам, решение наложить вето было принято после того, как он провел консультации с политическими партиями.



"Часть норм закона не соответствует Конституции", — пояснил он свое решение.



Оперативно-техническое агентство будет юридическим лицом публичного права при СГБ. Главной целью агентства будет добыча фактических данных об уголовных делах и информации о действиях, направленных против конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности и военного потенциала страны.



Для получения этих улик новое агентство будет прослушивать телефонные разговоры, вести тайную слежку, добывать информацию из компьютерных систем, определять геолокацию, контролировать почтовые и телеграфные посылки, вести скрытую аудио и/или видеозапись, а также фотографирование. Контроль за работой агентства будет осуществлять как парламент Грузии, так и премьер-министр. Наблюдать за деятельностью агентства будет инспектор по защите персональных данных.



Согласно законопроекту, у Оперативно-технического агентства могут быть секретные сотрудники. Тайная слежка будет осуществляться только с разрешения суда по требованию прокурора или по приказу судьи Верховного суда. Источником доходов новой структуры будут бюджетные ассигнации, палата за оказанные агентством услуги, целевые кредиты и гранты, и следства, полученные за проделанную работу на основании соглашений. Помимо этого, Оперативно-техническое агентство сможет получать подарки и пожертвования.



Помимо нового закона "Об Оперативно-техническом агентстве", парламент Грузии принял поправки в 16 исходящих законов.



Принятию нового закона предшествовало решение Конституционного суда, который в апреле 2016 года на основании иска коалиции НПО "Это тебя касается" признал неконституционными те законодательные нормы, которые позволяли Службе Госбезопасности вести тайную слежку за мобильной и интернет-коммуникацией граждан в реальном времени, копировать и хранить эти данные.















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