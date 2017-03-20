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Трамп обвинил предвыборный штаб Клинтон в сотрудничестве с Россией
20.03.2017 18:06
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо изучить контакты представителей избирательного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с Россией, но выразил сомнение, что демократы позволят ФБР это сделать.
"А что насчет всех контактов [представителей] избирательной кампании Клинтон с русскими? Также, не правда ли, что DNC ([Национальный комитет демократической партии] не позволил бы ФБР это рассмотреть?" - написал он в понедельник в своем твиттере.
Драмп сделал это заявление незадолго до того, как в конгрессе стартует первый раунд слушаний в комитете по разведке Палаты представителей вопроса о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США.
Демократы обвиняют представителей команды Трампа в связях с Россией. Из-за контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком был вынужден уйти в отставку бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Глава Минюста Джефф Сешнс из-за того, что в бытность сенатором контактировал с Кисляком, был отстранен от расследования предположительного влияния России на президентские выборы в США.
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