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Трамп обвинил предвыборный штаб Клинтон в сотрудничестве с Россией


20.03.2017   18:06
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо изучить контакты представителей избирательного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с Россией, но выразил сомнение, что демократы позволят ФБР это сделать.

"А что насчет всех контактов [представителей] избирательной кампании Клинтон с русскими? Также, не правда ли, что DNC ([Национальный комитет демократической партии] не позволил бы ФБР это рассмотреть?" - написал он в понедельник в своем твиттере.

Драмп сделал это заявление незадолго до того, как в конгрессе стартует первый раунд слушаний в комитете по разведке Палаты представителей вопроса о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

Демократы обвиняют представителей команды Трампа в связях с Россией. Из-за контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком был вынужден уйти в отставку бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Глава Минюста Джефф Сешнс из-за того, что в бытность сенатором контактировал с Кисляком, был отстранен от расследования предположительного влияния России на президентские выборы в США.






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