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Президент рекомендует парламенту доработать изменения в закон «О прослушках»


20.03.2017   19:08
Президент Грузии рекомендует правящей команде приступить к созданию более совершенных законов.

Об этом глава государства заявил сегодня на брифинге, в ходе которого стало известно о том, что президент наложил вето на пакет законопроектов «О прослушках» и вернул законопроекты народным избранникам вместе с мотивированными замечаниями.

«...в результате нашей работы и консультаций были выявлены два недостатка предлагаемого пакета законопроектов: первое-независимость агентства, которое законопроект не обеспечивает и, соответственно, это противоречит решению Конституционного суда. Второе-это неоправданные и непрогнозируемые затраты, которые могут нести коммуникационные кампании», -сказал Георгий Магвелашвили.

Президент напомнил, что право вето в отношении пакета законопроектов «О прослушках» было применено им и ранее, но, несмотря на протест общественности, оно было преодолено парламентским большинством с «большим триумфом и торжеством».

Напомним, что принятию нового закона парламентом предшествовало решение Конституционного суда, который в апреле 2016 года на основании иска коалиции НПО «Это тебя касается» признал неконституционными те законодательные нормы, которые позволяли Службе Госбезопасности вести тайную слежку за мобильной и интернет-коммуникацией граждан в реальном времени, копировать и хранить эти данные.

«Уважаемые господа, я знаю, что у вас есть конституционное большинство, об этом хорошо известно и грузинской общественности…

Все знают о том, что «Грузинская мечта» может преодолеть вето. Но возможно сейчас уже пора приступить к созданию более совершенных законопроектов», -сказал президент на брифинге.






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