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Верховный суд обязан сделать публичное пояснение - АМЮГ


20.03.2017   19:59
Председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили отзывается на информацию, распространенную Верховным судом о том, что Большая палата по делу "Рустави 2" была укомплектована 1 декабря.

По словам Анны Нацвлишвили, сообщение, распространенное Верховным судом 6 марта, порождает вопросы, поскольку у сторон, участвующих в деле, до конца февраля не было информации о комплектации Большой палаты.

По словам председателя АМЮГ, Верховный суд обязан сделать публичное пояснение в связи с этим.

"Важно услышать от самого Верховного суда пояснение, поскольку сторонам в течение долгого времени не было известно о составе коллегии, в связи с этим постоянно раздавались вопросы, а ответа со стороны Верховного суда не было. А также это важно в контексте того, что обе стороны хотели поставить ходатайства об отводе некоторых судей, и естественно, когда не знаете, какого состава коллегия рассматривает ваше дело, в определенной доле ограничивается возможность своевременно поставить ходатайство об отводе. Поэтому во всех случаях сегодня Верховный суд обязан сделать публичное пояснение"- заявила Анна Нацвлишвили.

Напомним, что 6 марта на веб-странице Верхового суда появилась информация, где написано, что Верховный суд еще 1 декабря укомплектовал состав Большой палаты из 9 человек, но "Рустави 2" в течение трех месяцев было не известно, кто эти судьи.







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