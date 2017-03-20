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Зампред политсовета ЕНД требует от властей ответов по батумским событиям


20.03.2017   20:38
Заместитель председателя политсовета "Единого национального движения" Леван Варшаломидзе считает, что обвинения премьер-министра в связи с недавними событиями, развитыми в Батуми, являются полным абсурдом.

"Я бы советовал премьер-министру и правительству, вместо политики обвинения, которым они сейчас занимаются, расследовать, и сказать, кто был исполнителем и заказчиком. Обвинениями других дело не уладится. Весь Батуми знает, как мирно стояли люди до 12 часов, обстановка обострилась после 12 часов, когда появились СГБ и спецназ.

Главный вопрос в этой ситуации - где было правительство до 5 часов утра. Когда будут ответы на эти вопросы, все поймут, с чем имеем дело.

Мы в ближайшем времени представим полную хронологию, как развивались события в тот день в Батуми, и мы покажем обществу, кто лжет, и кто говорит правду"- заявил Леван Варшаломидзе.







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