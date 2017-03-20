Председатели парламентом стран NB8 побывали на цхинвальской линии российской оккупации

20.03.2017 21:27 Председатели парламентом восми стран Скандинавии и Балтии посетили цхинвальскую линию российской оккупации.



Их встреча в регионе Шида Картли началась в офисе Миссии ЕС по наблюдению в Грузии. Политики ознакомились со спецификой работы МНЕС и основными направлениями работы.



По завершении встречи гости побывали на линии оккупации у села Хурвалети, где село разделено оккупантами колючей проволокой.



Нордическо-Балтийская восьмерка (NB8) является неформальным форматом регионального сотрудничества стран Балтии(Литва, Латвия, Эстония) и Нордических стра (Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия и Дания). NB8 является инструментом политического диалога и практического сотрудничества.

















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