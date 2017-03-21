Грузия вошла в пятерку самых дешевых для жизни стран мира

21.03.2017 10:55 Грузия попала в пятерку стран с самыми низкими ценами среди 121 страны мира.



Индекс стоимости проживания Cost of Living Index 2017 составил популярный исследовательский портал Numbeo.



Индекс Грузии, которая оказалась на пятом месте среди недорогих стран мира, составил 27,37.



На первом месте среди стран с низкими ценами оказался Египет с индексом 22,36, на втором – Индия с 25,08, на третьем — Украина с 26,22 и на четвертом — Пакистан с индексом 27,18.



В десятке самых дешевых стран на шестом месте ближайший сосед Грузии – Азербайджан, индекс которого составил 27, 76. Далее следует Сирия – индекс 28,31 и Молдова – индекс 28,37, которые заняли седьмое и восьмое место соответственно.



Девятое и десятое место среди дешевых стран разделяют Тунис с индексом 28,74 и Мексика – 29,81.



Что касается остальных соседей Грузии, то индекс России составил — 42,01, Турции 38,60 и Армении — 33,87.



Самым дорогим местом в мире оказались Бермудские острова (146,19), Швейцария (122,06), Исландия (111,71), Норвегия (106,31) и Багамы (104,05).



В десятку самых дорогих стран также попали острова Вирджинии (85,86), Япония (85,28), Италия (83,70), Дания (83,02) и Сингапур (82,41).



Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру.















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