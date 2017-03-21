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«Грузинская мечта» намерена преодолеть вето по закону «о прослушках»


21.03.2017   11:45
Президентское вето, наложенное на пакет законопроектов «о прослушках», обсудят на заседании юридического комитета парламента Грузии.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили применил право вето накануне и отправил законодателям с мотивированными замечаниями законопроекты о так называемых «тайных прослушиваниях», которые предусматривают создание при Службе государственной безопасности Оперативно-технического агентства. На это агентство будет возложена функция проведения тайных следственных действий, в том числе слежки и прослушиваний разговоров граждан.

Как заявил Георгий Маргвелашвили на пресс-конференции 20 марта, пакет законопроектов вместе с мотивированными замечаниями будет направлен на рассмотрение парламента. По его словам, сейчас настало время поверить в то, что вето преодолимо, и начать работу над улучшением законопроекта.

«В законодательном пакете был ряд спорных вопросов, но в результате консультаций и работы над ним мы выделили два главных недочета: первый — независимость агентства, которая представленным законопроектом не обеспечена, и вторая — неоправданные и непрогнозируемые расходы, которые этот законопроект возлагает на коммуникационные компании», — пояснил Георгий Маргвелашвили.

Решение президента приветствует парламентская оппозиция, а правящая партия «Грузинская мечта» намерена преодолеть вето президента на пленарном заседании парламента на этой неделе.






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