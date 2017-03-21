Маргвелашвили: Конституция не просто юридический документ, это контракт каждого свободного гражданина с государством

21.03.2017 13:24 Конституция является не просто юридическим документом, это контракт и договоренность каждого свободного гражданина с другими свободными гражданами и государством – заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили вчера на встрече с молодежью в Тбилиси в рамках кампании "Конституция принадлежит всем".



По словам президента, парламентское большинство выступило с инициативой фундаментального пересмотра Конституции.



"Это означает, что тот основной закон, которым мы живем и руководствуемся, тот закон, на котором основаны все другие законы, тот закон, с которым должны быть в соответствии все другие регуляции, этот основной закон, и правило нашей жизни следует фундаментально изменить. Это титанический труд, который осуществляют высококвалифицированные юристы и конституционалисты, но за которым в случае поправок последует целый ряд изменений, которые необходимо осуществить в других законодательствах"- заявил Георгий Маргвелашвили.



По словам президента страны, в данном политическом контексте решающей для него была фраза - фундаментальный пересмотр.



"Существуют обстоятельства, когда в Конституцию входят поправки, когда пересматривается один или два пункта. В этом случае можно положиться только на конституционалистов и юристов, несмотря на то, что мы все равно должны зафиксировать свое мнение на все эти темы. Но в случае слова "фундаментальный пересмотр", я считаю, что должны участвовать все граждане Грузии, у которых есть свое мнение, идея, и взгляды в отношении Конституции"- заявил Георгий Маргвелашвили.



По словам первой персоны страны, Конституция является не просто юридическим документом, просто юридической регуляцией, а по сути, исходя из содержания политической философии, Конституция является контрактом и договоренностью каждого свободного гражданина с другими свободным гражданами, и государством.



После доклада встреча президента с молодежью продолжалась в режиме вопросов и ответов.

















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