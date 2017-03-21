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АМЮГ призывает парламент со всей серьезностью подойти к вето президента
21.03.2017 14:02
К вето президента парламент должен подойти по деловому, если же законодательный орган не учтет мотивированные замечания президента, то этому должно сопутствовать обоснование, что конкретно неприемлемо и невозможно в этих вопросах, - заявила агентству «IPN» председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Анна Нацвлишвили, комментируя вето президента в связи с законом о т.н. прослушиваниях.
Как пояснила Анна Нацвлишвили, модель, предложенная президентом парламенту, не полностью согласуется с моделью кампании «Это касается тебя», однако гораздо лучше, чем закон, принятый парламентским большинством.
Председатель АМЮГ надеется, что парламент на этот раз все-таки примет к сведению мотивированные замечания президента.
«...Порочная практика, которая существовала в Грузии с точки скрытого наблюдения и прослушивания, к сожалению, и после 2012 года мы видели не один факт, который порождает серьезные опасения, что эта практика вновь продолжается. Несмотря на этот контекст, парламент не сумел раз и навсегда покончить с возможностью продолжать эту порочную практику. Это крайне печально», - заявила Анна Долидзе.
На официальном сайте президента Грузии опубликованы мотивированные замечания в связи с пакетом законов по т.н. скрытым прослушиваниям.
Президент Грузии Георгий Марвелашвили наложил вето на пакет законов о т.н. скрытых прослушиваниях и направил в парламент мотивированные замечания.
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