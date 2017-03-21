НПО намерены обжаловать в суде закон о прослушивании в случае преодоления парламентом вето президента

21.03.2017 14:18 В случае преодоления вето, наложенного президентом на закон о т.н. прослушиваниях, неправительственный сектор вновь обжалует этот закон в Конституционном суде В случае преодоления вето, наложенного президентом Грузии на закон о.н. прослушиваниях, неправительственный сектор повторно обжалует этот закон в Конституционном суде.



Как заявляет исполнительный директор НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури, важно, чтобы общество знало, какова позиция нового состава Конституционного суда Грузии по поводу соответствия нового закона Конституции.



Кроме того, как пояснила Гигаури, кампания «Это касается тебя» обжалует т.н. закон о прослушиваниях и в Страсбургском суде и она убеждена, что неправительственный сектор обязательно выиграть это дело в Европейском суде по правам человека.



«Очень важно нам знать, как ответит на этот вызов новый состав Конституционного суда и будет ли действовать исходя из интересов общества. Второй путь, которым мы воспользуемся, это Страсбургский суд, в который мы обязательно обратимся. Понимаем, что нам понадобятся годы на то, чтобы получить ответ от ЕСПЧ на то, насколько совместима с европейскими стандартами та система, принятая парламентом, однако очень важно, чтобы грузинской общественности был дан окончательный ответ и я знаю, что в этом случае, мы выиграем это дело», - заявила Гигаури.



Президент Грузии Георгий Марвелашвили наложил вето на пакет законов о т.н. скрытых прослушиваниях и направил в парламент мотивированные замечания.















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