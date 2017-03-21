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Президент Грузии поздравил журналистов с профессиональным праздником
21.03.2017 14:22
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил журналистов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 21 марта, а также пообещал, что всегда будет защищать свободу слова в любых ее проявлениях.
В частности, президент акцентировал, что СМИ -один из важнейших инструментов реализации политического процесса в Грузии.
«Сегодня -профессиональный праздник журналистов. Следует отметить, что вы действительно являетесь представителями "четвертой власти" в грузинской политической реальности.
Еще раз хочу заявить, что как гражданин, как президент и глава государства, одним из обязанностей которого является обеспечение баланса сил в стране, признаю вашу важную роль.
Хочу подчеркнуть, что всегда буду помогать вам в выполнении роли, которую вы должны играть в политической жизни этой страны»,- сказал президент, обращаясь к журналистам.
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