Премьер Грузии поздравил этнических азербайджанцев с праздником «Новруз байрам»

21.03.2017 16:39 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил живущих в Грузии азербайджанских сограждан с праздником «Новруз байрам».



Премьер обратился к населению в центре Марнеули и поздравил с праздником весны.



«Мы вместе, в одной семье, вместе строим сильную страну, нашу родину, нашу Грузию и стоим рядом друг с другом и в горе и радости. Я убежден, что наши будущие поколения, взявшись за руки, построят еще лучшее будущее нашей страны. Я очень рад, что у нас есть такое богатство – наши азербайджанские сограждане являются нашим богатством. Я также рад, что вы сохраняете тесную связь с Азербайджаном, с нашей дружественной страной. Я очень рад, что сегодня у нас есть такая молодежь, которой мы все сегодня гордимся. В прошлом году на праздник «Новруз байрам» я встретился с азербайджанскими согражданами и был горд этой встречей, когда увидел таких людей, которые строят лучшее будущее нашей страны. Мы должны вместе трудиться, стоя рядом друг с другом должны построить такую страну, где наши семьи, наши дети, наши правнуки будут жить лучше. Еще раз поздравляю. Поздравляю ваши семьи. В сегодняшний праздник мы объединяемся в одну большую семью», - заявил Георгий Квирикашвили.



С праздником «Новруз байрам» также со сцены поздравил население президент Грузии Георгий Маргвелашвили.















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