Беларусь хочет добиться энергетической независимости от РФ

21.03.2017 17:03 Gрезидент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что хочет добиться энергетической независимости для страны от российского газа и нефти, и попросил белорусских ученых изобрести новый источник энергии, передает Интерфакс-Украина.



"Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа", - заявил президент Республики Беларусь во время его рабочей поездки по Могилевской области.



Лукашенко подчеркнул, что белорусские ученые создают важные разработки, но не внедряют их на предприятиях, чего, по мнению главы государства, быть не должно. По мнению президента Беларуси, все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, необходимо обязательно использовать.















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