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Глава МВД Франции нанимал дочерей в качестве ассистенток


21.03.2017   17:04
Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру в бытность депутатом Национального собрания временно трудоустраивал обеих своих дочерей в качестве парламентских ассистенток. Они работали для него, в основном, во время школьных каникул, сообщил Ле Ру в интервью телеканалу TMC.

В связи с появлением этой информации премьер-министр Франции Бернар Казнев 21 марта вызывает Ле Ру на ковер.

Брюно Ле Ру начал периодически нанимать обеих дочерей на короткое время, когда тем было соответственно 15 и 16 лет, и они еще посещали гимназию. Это не запрещено законом, который разрешает работать во время каникул детям с 14 лет, однако здесь может возникнуть вопрос, не являлись ли трудовые договоры фиктивными.

Отметим, трудоустройство членов семьи в качестве сотрудников парламента во Франции легально. Эта широко распространенная в стране практика, однако, подвергается все более резкой критике на фоне скандала вокруг кандидата в президенты Франции от консервативных сил Франсуа Фийона.

Напомним, прокуратура во Франции открыла уголовное дело против Фийона, который на протяжении многих лет трудоустраивал в парламенте свою жену. Прокуратура теперь проверяет, не являлись ли контракты его супруги фиктивными.






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